Sobota, 21. novembra 2020

Pretežno jasno bo, pojavljala se bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Po kotlinah Trbižkega območja se bodo dopoldne pojavljale meglice in lahko nizka oblačnost. Na obalnem območju in na Kraški planoti bo dopoldne pihala okrepljena do močna burja, v nižinskem in vzhodnem pasu pa zmerna. Čez dan bo burja slabela. Hladno bo.

Večinoma jasno bo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER