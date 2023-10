Sobota, 21. oktobra 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je od zahoda dosegla Alpe. Pred njo z močnim jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in dokaj vlažen zrak.

Nadaljevalo se bo nestanovitno in pretežno oblačno vreme z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami na zahodu. Na vzhodu pa bo dež znaten do lahko obilnejši, tudi s kakšno nevihto.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA