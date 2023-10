Nadaljevalo se bo nestanovitno in pretežno oblačno vreme z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami na zahodu. Na vzhodu pa bo dež znaten do lahko obilnejši, tudi s kakšno nevihto.

Jutri bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu pa bo več sonca.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA