Na obalnem območju bo le zmerno oblačno; nekaj spremenljivosti bo v nižinskem pasu; v hribovitem svetu bo pa pretežno oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo povečini sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo nad 0, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA