Sobota, 22. avgusta 2020

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Predvsem popoldne po nižinah bo precej soparno. Od popoldneva se bodo v hribih začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo v večernih urah možne tudi v ravninskem pasu. Kakšna nevihta bo lahko močnejše narave.

Pretežno jasno bo, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bodo na severu nastale prve nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER