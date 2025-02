Sobota, 22. februarja 2025

Nad severnim Atlantikom je obsežen ciklon, hladna fronta je dosegla obale zahodne Evrope. Nad preostalo Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v nižjih zračnih plasteh zadržuje razmeroma hladen in suh zrak, višje pa od severozahoda doteka toplejša zračna masa.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Na jugovzhodu bo zlasti popoldne oblačno, prisotna bo nizka oblačnost.

Danes bo sprva precej jasno. Dopoldne se bo pooblačilo na Primorskem, nato pa postopno še drugod v južni polovici Slovenije. V osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem od -2 do 1, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj C.