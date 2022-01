Sobota, 22. januarja 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi k nam doteka dokaj suh in prehodno hladnejši zrak.

V glavnem bo prevladovala zmerna oblačnost. Mrzlo bo, v hribovitem svetu in v nižinskem pasu bo na širšem območju zmrzovalo. Tudi ob morju se bodo temperature spustile pod ledišče.

V zahodni Sloveniji bo pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno. Tam bodo občasno možne rahle padavine.

Jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER