Dan bo nestanoviten. Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Tekom dneva bodo možne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne. Kakšna nevihta bo lahko močnejša.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA