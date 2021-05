Sobota, 22. maja 2021

V hribih bo oblačno z zmernimi do znatnimi padavinami. Meja sneženja bo na okoli 2000 m. V nižini pasu in na obali bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami. Možne bodo tudi plohe ali nevihte. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodnik, v visokogorju pa jugozahodnik.

Zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER