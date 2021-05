Sobota, 22. maja 2021

Nad Balkanom in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je nov ciklon. Vremenska fronta se čez zahodno počasi pomika proti srednji Evropi. Z jugozahodnikom k nam v višinah doteka postopno bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

V hribovitem svetu bo oblačno z zmernimi do znatnimi padavinami. Meja sneženja bo na okoli 2000 m. V nižinskem pasu in na obali bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami. Vmes bodo lahko tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodnik, v visokogorju pa jugozahodnik.

Zmerno do pretežno oblačno bo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 18 do 22, na severozahodu okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER