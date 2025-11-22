Sobota, 22. novembra 2025

Nad severnim Sredozemljem je ciklon, ki vpliva tudi na naše kraje. S severovzhodnimi vetrovi doteka k nam vlažen in hladnejši zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Zvečer bo prišlo do izboljšanja z občutno ohladitvijo. V nižini bo pihala zmerna burja, na obali pa okrepljena do močna. Sunki bodo na Tržaškem lahko dosegli tudi 100 kilometrov na uro.

Danes bo večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.