Sobota, 22. oktobra 2022

Dopoldne bo deževalo, na zahodu bodo padavine zmerne, na vzhodu pa bolj znatne. Možne bodo tudi plohe in kakšna nevihta. Na obalnem področju bo pihal zmeren do občasno bolj okrepljen jugozahodnik.

Večinoma oblačno bo. Na severozahodu bo deževalo, dež se bo do večera razširil nad vso državo. Vmes bodo posamezne nevihte. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter, ki se bo proti večeru obračal v severnik in nato oslabel.

Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA