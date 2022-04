Sobota, 23. aprila 2022

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme. Od popoldneva se bo predvsem na obalnem območju delno razjasnilo, v hribih in v predgorskem pasu pa bo v glavnem oblačno z rahlimi padavinami, v Predalpah zmernimi. Tudi v nižinskem pasu bo možen kratkotrajen dež. Popoldne bo na območju lagune pihal zmeren južni veter, v Trstu pa zahodnik.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več možnosti za sonce bo popoldne. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, v vzhodnih krajih bo večinoma suho. Sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 12 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER