Sobota, 23. avgusta 2025

Oslabljena hladna fronta je dopoldne prešla naše kraje. Za njo k nam z vetrovi severnih smeri doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Ponoči bodo na obali in v nižini možni nalivi in nevihte. Dopoldne bo na obali več jasnega vremena. Popoldne bo v hribih oblačno z možnimi nalivi in nevihtami, ki bodo zvečer prizadele tudi nižino. Pihal bo veter.

Danes bo spremenljivo oblačno. Dopoldne bo na Primorskem nekaj ploh, drugod pa bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.