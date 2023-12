Sobota, 23. decembra 2023

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem rahlo oblačno. V hribih bo dopoldne spremenljivo, na grebenih v visokogorju bo pihal okrepljen do močan severozahodnik. Čez dan izboljšanje z le rahlo oblačnostjo, veter bo slabel.

Danes bo razmeroma sončno, ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj megleno. Čez dan bo marsikje pihal zahodni do severozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 7 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA