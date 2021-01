Sobota, 23. januarja 2021

Prevladovalo bo oblačno vreme; na obalnem območju in v nižinskem pasu se bodo pojavljale znatne padavine, v hribih pa obilne, zlasti v prvem delu dneva. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 m, pihali bodo okrepljeni južni do jugozahodni vetrovi. Popoldne bodo padavine slabele.

Danes bo oblačno s padavinami, na severovzhodu jih bo malo. Meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 m nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni veter.

Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER