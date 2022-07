Dopoldne bo povsod prevladovalo jasno vreme, čez dan bo zelo vroče. Od popoldneva bodo v hribovitem svetu možne krajevne nevihte, ki se bodo proti večeru verjetno razširile tudi po nižinah in po Krasu.

Jutri bo sončno in zelo vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA