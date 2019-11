Sobota, 23. novembra 2019

Prevladovalo bo bolj oblačno vreme s padavinami, ki bodo znatne ponekod na obalnem območju in v nižinskem pasu. V Karniji in v Predalpah bodo padavine obilnejše. Na tržaškem bo verjetno vreme nekoliko lepše. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1400 m, nato se bo dvignila na 1800 m. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodnik.

Ponekod bo na vzhodu občasno sijalo sonce, drugod pa bo pretežno oblačno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasno padavine, deloma plohe, več jih bo v Posočju. Ob morju bo pihal zmeren jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 9 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 6, ob morju 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER