Ponoči in zgodaj zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo in popoldne bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Na območju Trbiža bo lahko vztrajala povečana oblačnost. Na obalnem območju bo zapihala zmerna do prehodno bolj okrepljena burja.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER