Sobota, 23. oktobra 2021

Ponoči in zjutraj bo prevladovalo spremenljivo do bolj oblačno vreme; čez dan se bo razjasnilo. Na območju Trbiža bo lahko vztrajala gostejša oblačnost. Na obalnem območju bo pihala zmerna do prehodno okrepljena burja.

Danes dopoldne bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno. Popoldne se bo počasi jasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER