Sobota, 23. septembra 2023

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; možne bodo občasne delne razjasnitve a tudi bolj oblačno vreme s plohami in morda nevihtami, zlasti v popoldanskem času. Napoved je delno negotova.

Danes bo oblačno in deževno. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA