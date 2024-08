Nad Alpami in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od jugozahoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

V glavnem bo jasno vreme, popoldne v hribovitem svetu bo rahlo pooblačeno.

Jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.