Sobota, 24. decembra 2022

V spodnji nižini, na vzhodni obali in na Kraški planoti bo pretežno oblačno z možnim rosenjem. Drugod bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Verjetne bodo gostejše meglice in megla, zlasti v nižinskem pasu in na obali. V alpskih kotlinah bo še prisotna zmerna temperaturna inverzija.

Danes bo prevladovalo oblačno vreme.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 13, v severni Sloveniji okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA