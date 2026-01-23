Sobota, 24. januarja 2026

Jutri bo pretežno oblačno. Možne bodo krajevne zmerne padavine, predvsem v Julijskih Predalpah. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 oziroma 1000 metrov.

Padavine na zahodu se bodo najprej nekoliko okrepile in razširile proti osrednji Sloveniji, nato pa še nekoliko vzhodneje. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1000 in 1300 m, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo nižje. Po nekaterih kotlinah bo sprva možna tudi poledica. Padavine bodo popoldne prehodno ponehale. Topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.