Sobota, 24. julija 2021

Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika višinsko jedro hladnega zraka, ki bo danes prehodno nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas. S šibkimi vetrovi vzhodnih smeri k nam pri tleh priteka razmeroma vlažen zrak.

Po nižinah in ob obali bo rahlo pooblačeno s šibkimi vetrovi. Drugod bo spremenljivo, možne bodo padavine in nevihte predvsem v zahodnih krajih hribovitega sveta.

Sončno bo, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER