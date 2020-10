Sobota, 24. oktobra 2020

Dopoldne bo oblačno s padavinami, ki bodo zmerne do krajevno bolj znatne. Ob morju in v visokogorju bo pihal zmeren južni veter. Čez dan bo prevladovala spremenljiva oblačnost s plohami in tudi nevihtami ter znatnejšimi padavinami, zlasti na vzhodu. Pozno zvečer bo vreme stanovitnejše.

Pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami, deloma plohami, ki jih bo več v zahodni in južni Sloveniji. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER