Sobota, 24. septembra 2022

Dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost, več sonca bo na območju Alp. Čez dan se bo oblačnost gostila in začel se bo pojavljati rahel dež. Zvečer poslabšanje s padavinami, ki bodo zmerne do lokalno znatnejše. Ob morju bo pihal zmeren južni veter, ki se bo zvečer krepil.

Danes bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 14 do 20, ob morju in na vzhodu do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA