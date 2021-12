Oblačno bo z možnimi padavinami. Dež bo verjetnejši in obilnejši na obalnem območju in na vzhodnem pasu. Manj padavin bo na zahodu in v hribih.

Jutri bo oblačno. Dež se bo na jugozahodu okrepil in se postopno razširil nad večji del Slovenije. Ob morju bo čez dan prehodno zapihal jugo. Jugozahodnik bo popoldne oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER