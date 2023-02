Sobota, 25. februarja 2023

V nižinskem pasu in na obali bo predvsem na vzhodu prevladovalo oblačno vreme. Manj oblačnosti bo v hribih. Na obalnem območju, na Goriškem in na Tržaškem bodo možne zmerne padavine, ki bodo verjetnejše do jutra in nato ponovno zvečer. Drugod po deželi bo možen občasen rahel dež, ki bo vsekakor verjetnejši na vzhodnem pasu. Ponoči bodo v nižinskem pasu možne meglice in megla. Pozno zvečer bo na obalnem območju verjetno že zapihala močna burja. Ohlajalo se bo.

Danes bo spremenljivo, občasno bo deževalo. Jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik, hladilo se bo. Ob morju bo pihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, popoldanske v vzhodnih krajih okoli 8, drugod večinoma od 10 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA