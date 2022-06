Sobota, 25. junija 2022

Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo ponoči oplazila Slovenijo. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi vlažen zrak.

Prevladovalo bo lepo in pretežno jasno vreme. Ob morju bo jasno, v hribih bo nekaj spremenljive oblačnosti in popoldne se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe in nevihte. Pihali bodo lokalni vetrovi. V nižinskem pasu bo popoldne vroče in soparno.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA