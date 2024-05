V glavnem bo prevladovala spremenljiva oblačnost; več sonca bo proti obalnem območju. Predvsem v hribovitem svetu bo še možna kakšna ploha ali nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 21 do 25, v alpskih dolinah okoli 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.