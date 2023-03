Sobota, 25. marca 2023

Sprva bo oblačno z zmernimi padavinami, ki bodo nekoliko močnejše na vzhodu. Meja sneženja bo dopoldne nad 2000 m., nato se bo spustila na 1500 m. Od popoldneva bo postopno izboljšanje z delnimi razjasnitvami, pihala bo zmerna burja. Proti večeru se bo ponekod delno razjasnilo.

Sprva bo oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA