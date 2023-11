Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Dopoldne bo na območju lagune možna megla v pasovih. V visokogorju se bo močno ohladilo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zapihal bo severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA