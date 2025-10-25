Sobota, 25. oktobra 2025

Hladna fronta, ki je prešla Slovenijo, se sedaj hitro pomika proti vzhodni Evropi. Naši kraji bodo še vedno v šibkem območju nizkega zračnega tlaka. Od zahoda doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme zaradi visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Temperature bodo rahlo pod dolgoletnim povprečjem.

Danes bo sprva delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, več oblačnosti bo na zahodu in jugu. Ni izključena kakšna ploha.