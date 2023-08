Sobota, 26. avgusta 20023

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka z zelo toplo zračno maso. Nad zahodno Evropo je vremenska fronta, ki se bo zaenkrat tam zadrževala.

Nadaljevalo se bo lepo, jasno in zelo vroče vreme. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu bo popoldne le zmerno oblačno.

Pretežno jasno bo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo ob morju 23, drugod od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA