Sobota, 26. februarja 2022

Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta bo popoldne od severa prešla Slovenijo. Za njo bo v spodnjih plasteh ozračja k nam od severovzhoda pritekal občutno hladnejši zrak.

Prevladovalo bo jasno in suho vreme. Ob obali bo pihala burja, močnejša bo v Trstu.

Na zahodu bo precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER