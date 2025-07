Danes dopoldne bodo na obali in v nižini nevihte z obilnimi padavinami. Nekatere nevihte bodo močnejše. Čez dan bo vreme spremenljivo. V hribih bo oblačno z možnimi razpršenimi padavinami in nevihtami. Zvečer se bodo na obali in v nižini spet pojavljale nevihte.

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.