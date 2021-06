Sobota, 26. junija 2021

Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami se zadržuje vremenska fronta. K nam postopno doteka nekoliko hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, dopoldne bo pihala zmerna burja. V hribih bo zmerno do spremenljivo oblačno tudi s kakšno popoldansko ploho ali nevihto.

Na Primorskem bo sprva pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER