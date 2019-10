Sobota, 26. oktobra 2019

Povsod po deželi bo prevladovalo lepo jasno vreme. Temperature bodo precej nad dolgoletnim povprečjem, zlasti najvišje dnevne. Ponoči in zgodaj zjutraj bo na obali pihal burin, popoldne pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla. Popoldne bo na severovzhodu prehodno zapihal južni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER