Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša na obalnem območju, kjer bodo možne plohe. Občasno bo pihal zmeren severni do severovzhodni veter, ki bo zvečer oslabel. Sorazmerno hladno bo.

Danes bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER