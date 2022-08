Na celotnem deželnem ozemlju se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Tekom dneva bodo možne plohe in tudi krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne. Zjutraj bo na obalnem območju pihala šibka burja.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA