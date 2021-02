Sobota, 27. februarja 2021

Dopoldne se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, popoldne se bo razjasnilo. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo nekoliko okrepljena na Tržaškem.

Sprva bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo prehodno možna kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od severa delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER