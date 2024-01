Povsod po deželi bo pretežno jasno vreme. V visokogorju nad okoli 2000 m bo pihal zmeren severni do severozahodni veter. Na obalnem območju bo dopoldne in zvečer pihala šibka burja.

Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature od 7 do 11, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.