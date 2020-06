Sobota, 27. junija 2020

Na obalnem območju bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V ravninskem pasu bo rahlo oblačno in popoldne vroče in nekoliko soparno. V hribovitem svetu bo prisotna spremenljiva oblačnost, od popoldneva bodo možne plohe in kakšna nevihta.

Danes bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo le v Posočju. V severnih krajih bo popoldne in zvečer lahko nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER