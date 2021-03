Sobota, 27. marca 2021

Pretežno oblačno bo z meglicami; predvsem od popoldneva se bo začel pojavljati rahel dež. Padavine bodo pogostejše proti vzhodu; možna bo tudi kakšna ploha. Na obalnem območju in na Trbižkem bo verjetno več spremenljive oblačnosti. Ob morju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva v vzhodni Sloveniji še delno jasno. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo občasno manjše, krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER