Sobota, 27. septembra 2025

Nad severno, vzhodno in zahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad zahodno Evropo in Alpami se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Nad našimi kraji se zadržuje vlažna in razmeroma hladna zračna masa.

V glavnem bo prevladovalo spremenljivo vreme z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo verjetnejše v hribih in na zahodu. Na Tržaškem bo zapihala zmerna burja.

Danes bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.