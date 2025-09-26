Sobota, 27. septembra 2025

Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo v glavnem rahle do zmerne ter verjetnejše na zahodu, kjer se bodo lahko pojavljale tudi plohe ali kakšna nevihta. Ob morju in na vzhodu bo zapihala zmerna burja.

Jutri bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.