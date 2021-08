Sobota, 28. avgusta 2021

Vremenska fronta se je iznad naših krajev pomaknila nad Balkan. Nad srednjo Evropo se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko bolj svež zrak.

Prisotna bo spremenljiva oblačnost, tudi z večjimi obširnimi razjasnitvami. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja. Od popoldneva se bo v hribih pooblačilo in možen bo občasen dež, ki se bo nato lahko prehodno širil tudi na druga območja.

Spremenljivo do oblačno bo, popoldne se bo dež od juga razširil nad večji del Slovenije in proti večeru bo postopno ponehal. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER