Sobota, 28. decembra 2019

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami je prehodno nekoliko oslabelo. Vremenska fronta bo ob višinskem severozahodniku oslabljena prešla Slovenijo. Od severa priteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

V hribih bo prevladovalo jasno vreme, v nižinskem pasu pa bo spremenljivo oblačno in možne bodo meglice.

Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo šibak do zmeren severni ali severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER