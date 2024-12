Prevladovala bo zmerna oblačnost. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja. Pojavljale se bodo temperaturne inverzije, ničta izoterma bo na višini okrog 2800 m.

Danes bo nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.